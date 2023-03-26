سجلت سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 26-3-2023 في الأسواق والمحلات تراجعاً جيدا للغاية في أسعار عدة أصناف، تزامنا مع وفرة في المعرض منها داخل الأسواق، بينما شهد البيض الأحمر حركة تداول على نطاق واسع بين المواطنين.

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 26-3-2023 في الأسواق والمحلات

وكشف الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 26-3-2023 في الأسواق والمحلات سجلت وفرة في المعروض من البيض الأبيض والأحمر والبلدي، بما يعود بالنفع على قطاع كبير من للمستهلكين في محافظات مصر.

وجاء سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم كالتالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض 92 جنيها، بتراجع جنيهين.

- سعر كرتونة البيض الأحمر 102 جنيها، بتراجع جنيهين.

- سعر كرتونة البيض البلدي 120 جنيها.

تراجع سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 26-3-2023

وأشار «يحيى»، أن سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 26-3-2023 في الأسواق والمحلات، شهدت حركة بيع كبيرة في الأسواق الحرة والمتاجر، وسط كثافة كبيرة في المنتج من البيض الداجن وتراجع ممتاز يعود بالنفع على المواطنين في محافظات الوجهين البحري والقبلي.