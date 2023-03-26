تفصلنا ساعات قليلة عن موعد أذان المغرب في محافظة الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023 وهو رابع أيام صيام شهر رمضان المبارك لعام 2023، ويهتم كل صائم أن يعرف توقيت الأذان في المكان الذي يقيم به نظرا للاختلاف التوقيت من مدينة إلى أخرى، مما يجعل الصائم يبحث عن تقويت المدينة التي يقيم بها.

موعد أذان المغرب في محافظة الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023

وأعد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في محافظة الدقهلية اليوم، ونظرا لوجود فروق توقيت بين كل مدينة وأخرى وعلى كل صائم أن يلم بتوقيت المدينة التي يقيم بها.

وأعلن قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في محافظة الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023 في الساعة 6:10 حيث يختلف من مدينة إلى أخرى في محافظات مصر من دقيقة إلى دقيقتين سواء بالزيادة أو بالنقصان.

موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم

وتشير إمساكية الهيئة المصرية العامة للمساحة أن موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم هو الساعة 6:10.

موعد الإفطار اليوم في الدقهلية الأحد 263-2023

ويكون موعد الإفطار اليوم في الدقهلية الأحد 26-3-2023 هو الساعة السادسة و10 دقائق مساء، وتصل مدة ساعات الصوم 14 ساعة و5 دقائق، في رابع أيام شهر رمضان بمحافظة الدقهلية.