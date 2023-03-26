رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد أذان المغرب في محافظة الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023

كتب:

صالح رمضان
11:57 ص | الأحد 26 مارس 2023
موعد أذان المغرب في محافظة الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023

موعد أذان المغرب في محافظة الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023

تفصلنا ساعات قليلة عن موعد أذان المغرب في محافظة الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023 وهو رابع أيام صيام شهر رمضان المبارك لعام 2023، ويهتم كل صائم أن يعرف توقيت الأذان في المكان الذي يقيم به نظرا للاختلاف التوقيت من مدينة إلى أخرى، مما يجعل الصائم يبحث عن تقويت المدينة التي يقيم بها.

موعد أذان المغرب في محافظة الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023

وأعد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في محافظة الدقهلية اليوم، ونظرا لوجود فروق توقيت بين كل مدينة وأخرى وعلى كل صائم أن يلم بتوقيت المدينة التي يقيم بها.

وأعلن قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في محافظة الدقهلية اليوم الأحد 26-3-2023 في الساعة 6:10 حيث يختلف من مدينة إلى أخرى في محافظات مصر من دقيقة إلى دقيقتين سواء بالزيادة أو بالنقصان.

موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم

وتشير إمساكية الهيئة المصرية العامة للمساحة أن موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم هو الساعة 6:10.

موعد الإفطار اليوم في الدقهلية الأحد 263-2023

ويكون موعد الإفطار اليوم في الدقهلية الأحد 26-3-2023 هو الساعة السادسة و10 دقائق مساء، وتصل مدة ساعات الصوم 14 ساعة و5 دقائق، في رابع أيام شهر رمضان بمحافظة الدقهلية.

اقرأ المزيد:

موعد صلاة العيد 2022 في المغرب.. الاحتفال بأول أيام «الأضحى» غدا

موعد صلاة العيد 2022 في المغرب.. وسر اختلاف رؤية الهلال عن باقي الدول

حازم سمير يكشف موعد ومكان عزاء والدته: غدا بعد صلاة المغرب

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في المغرب

موعد صلاة العيد في المغرب 2021.. عدم الإقامة في المساجد بسبب كورونا
بقلم صالح رمضان