«السياحة»: زيادة الطلب على زيارة مصر من السوق الأسترالية

التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة التقت اليوم أكسيل وابنهورست سفير أستراليا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من أستراليا إلى مصر، وذلك بحضور المستشار عمرو عبدالله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ومحمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وإلين سشيلز سكرتير ثاني بسفارة أستراليا.

شهد اللقاء، استعراض الحركة السياحية الوافدة من أستراليا إلى المقاصد السياحية المصرية والعمل على تنشيطها لاسيما في ظل زيادة الطلب من السوق الأسترالية على مصر.

وأكّدت وزارة السياحة والآثار، أنَّه تمّ الاتفاق خلال اللقاء على العمل على عقد اجتماعات لمنظمي الرحلات المصريين ونظرائهم الأستراليين خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك لتبادل الآراء ولاطلاع الجانب الأسترالي على آخر التطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، إضافة إلى إلقاء الضوء على المقومات السياحية الجاذبة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

ومن جهته، أشاد السفير الأسترالي بالمقاصد السياحية المصرية وما تمتلكه من مقومات متميزة، مشيرًا إلى أنَّ هناك العديد من المنتجات والأنماط السياحية التي لا يعرفها السائح الأسترالي والتي سوف تؤدي في حال التروّيج لها في أستراليا إلى تشجيع المزيد من السائحين الاستراليين لزيارة مصر.