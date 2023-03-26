رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023

كتب:

كيرلس مجدى
12:09 م | الأحد 26 مارس 2023
موعد صلاة المغرب في الإسكندرية

موعد صلاة المغرب في الإسكندرية

ساعات قليلة متبقية على إفطار رابع أيام شهر رمضان المبارك، وعليه يبحث أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط عن موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023، استعدادا للإفطار.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب اليوم في محافظة الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، عن مواقيت الصلاة اليوم، ويأتي موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم في السادسة و15 دقيقة مساء.

موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم

ويأتي موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم بعد 14 ساعة و6 دقائق من إمساك المياه فبذلك يقدر توقيت الصوم.

موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الأحد 26-3-2023

ويأتي موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الأحد 26-3-2023 في الساعة 6:15 مساء.

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام رمضان

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام رمضان

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في الإسكندرية 2023.. تخفيضات 30%

أماكن معرض أهلا رمضان في الإسكندرية 2023.. 17 فرعا والخصم 30%
بقلم كيرلس مجدى