موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023
كتب:
كيرلس مجدى
12:09 م | الأحد 26 مارس 2023
موعد صلاة المغرب في الإسكندرية
ساعات قليلة متبقية على إفطار رابع أيام شهر رمضان المبارك، وعليه يبحث أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط عن موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023، استعدادا للإفطار.
موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023
وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب اليوم في محافظة الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، عن مواقيت الصلاة اليوم، ويأتي موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم في السادسة و15 دقيقة مساء.
موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم
ويأتي موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم بعد 14 ساعة و6 دقائق من إمساك المياه فبذلك يقدر توقيت الصوم.
موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الأحد 26-3-2023
ويأتي موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الأحد 26-3-2023 في الساعة 6:15 مساء.