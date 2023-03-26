ساعات قليلة متبقية على إفطار رابع أيام شهر رمضان المبارك، وعليه يبحث أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط عن موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023، استعدادا للإفطار.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب اليوم في محافظة الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، عن مواقيت الصلاة اليوم، ويأتي موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم في السادسة و15 دقيقة مساء.

موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم

ويأتي موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم بعد 14 ساعة و6 دقائق من إمساك المياه فبذلك يقدر توقيت الصوم.

موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الأحد 26-3-2023

ويأتي موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الأحد 26-3-2023 في الساعة 6:15 مساء.