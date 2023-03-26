مسلسل مذكرات زوج الحلقة الرابعة.. هل توافق شيرين على تغيير حياتها؟

ينتظر الجمهور مسلسل مذكرات زوج الحلقة الرابعة من بطولة الفنان طارق لطفي والفنانة عائشة بن أحمد والفنان خالد الصاوي، والتي ستعرض اليوم ضمن الأعمال الدرامية لشهر رمضان 2023.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة الرابعة

ومن المتوقع أنَّ حلقة اليوم من مسلسل مذكرات زوج الحلقة الرابعة أنَّ يثير رؤوف الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، الجدل بينه وبين زوجته شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة عائشة بن أحمد، إذ أنَّه يريد أن يغير من مجرى حياتهما وأنَّها وفق سياق الأحداث الماضية لا ترغب في ذلك التغيير.

وربما تبرر «شيرين» موقفها ضمن أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة الرابعة أن حياتها مثالية ولا يوجد بها شيء يدعو للتغير فهي بخير وحياتها المهنية وزوجها لا مشاكل بها، كما أنَّ أبناءهما بصحة جيدة ومنتظمين في الدراسة والتمرينات البدنية والرياضية.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طارق لطفي

ومسلسل مذكرات زوج تمّ اقتباسه من رواية أحمد مراد، وتدور الأحداث حول العلاقات الزوجية والخلافات بين الطرفين التي لا تنتهي والروتين الذي يقتل السعادة ويقلل منها، ما يجعلها تحتاج إلى التجديد.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج يعرض يوميا في رمضان حتى 15 رمضان في تمام الساعة 8:45 مساءً عبر قناة سي بي سي، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، والساعة 2:45 ظهرًا.

تردد القناة الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

يمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج على تردد قناة سي بي سي على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.