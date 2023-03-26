المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل عقد المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023، والتي تعقد في الأسبوع الثاني من شهر أبريل تحت إشراف التوجيه المختص، مؤكدة حظر عقد أي مهام أدائية خلال أيام أعياد المسيحيين.

المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه وفقا للقرار الوزاري الخاص بتقييم الصف الخامس الابتدائي، يتم تحديد 35 درجة للمهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2023 لكل مادة «5 درجات للتخطيط الجيد، و5 درجات جدية العمل، و25 درجة المنتج النهائي».

تفاصيل المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2023

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل المهام الأدائية وفقا للقرار الوزاري الخاص بتقييم الصف الخامس الابتدائي، كما يلي.

- تقيس المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي مدى اكتساب الطلاب المهارات.

- المهام الأدائية تقدم دليلا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي.

- تتضمن المهام الأدائية مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن الدراسة.

- يوزع على الطلاب عدد من المهام الأدائية المتعلقة بالمقرر الدراسي.

- يختار الطالب أحد المهام الأدائية منها بحيث ينتهي منها خلال الفترة المحددة، مع مراعاة تقديم المعلم الداعم اللازم لطلابه في اختيار المهام المناسبة لميوله.

وفي السياق ذاته، تستعد المدارس بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لعقد امتحانات شهر مارس للصف الخامس الابتدائي 2023، في الأسبوع الأول من شهر أبريل 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه يتم عقد امتحانات شهر مارس 2023 في جزء من الحصة فيما تم تدريسه للطلاب خلال شهر مارس، وتكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي.