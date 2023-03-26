موعد امتحانات الترم الثاني 2023 بالأزهر.. يبدأ خلال شهر

كشف قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن محمد عبدالغني، عن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 بالأزهر، وجدول امتحانات الصفوف الإعدادية والثانوية، والذي يبدأ شهر أبريل المقبل.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 بالأزهر

وبخصوص موعد امتحانات الترم الثاني 2023 بالأزهر، أعلن القطاع جدول امتحانات الصف الأول والصف الثاني الإعدادي الأزهري 2023 الترم الثاني، والذي يبدأ يوم السبت 29 أبريل بمادة الفقه، ثم مادة مادة اللغة العربية وزمن كل منهما ساعتين.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن محمد عبدالغني، موعد امتحانات الترم الثاني 2023 بالأزهر، المتعلقة بالمرحلة الثانوية حيث تم نشر جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري 2023، الترم الثاني علمي والذي يبدأ يوم الأحد 7 مايو بمادة الفقه ثم مادة الكيمياء وزمن كل منهما ساعتين.

قطاع المعاهد الأزهرية

كما كشف قطاع المعاهد الأزهرية، عن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني أدبي، الذي يبدأ يوم الأحد 7 مايو بمادة الفقه، ثم مادة التاريخ، وزمن كل منهما ساعتين.

ومن المقرر أن يمتحن المبصرون شفهيًا في حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص، ويمتحن المكفوفون شفهيًا في جميع المواد المقررة عليهم، وامتحان مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع، خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيها الطالب قبل الامتحان، التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.