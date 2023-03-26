جرائم خلال 3 أيام من رمضان.. آخرها طفل بولاق وشاب مينا البصل

خلال الأيام الثلاثة الماضية من شهر رمضان، استطاعت وزارة الداخلية كشف غموض العديد من القضايا والجرائم التي تشهدها محافظات الجمهورية المختلفة، لذا توضح «الوطن» أبرز الجرائم في 4 أيام من رمضان.. آخرها طفل بولاق التي أعلنتها وزارة الداخلية.

قتل زوجته صيدلانية وابنتيه في طنطا

في محافظة طنطا، استطاعت الأجهزة الأمنية، في أول أيام شهر رمضان ضبط المتهم بقتل زوجته وابنتيه في أثناء نومهن عن طريق خنقهن حتى الموت، واعترف المتهم بأنه خطط لقتلهن؛ لتراكم الديون عليه، واستغل نومهن ودخل غرفة الأم وقبض بيديه حول رقبتها ولم يتركها إلا جثة هامدة.

وكرر التصرف ذاته مع ابنتيه، وبعد أن تأكد من موت زوجته وابنتيه حاول التخلص من نفسه عن طريق فتح الغاز في الشقة لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة، بعد أن تعبأت الشقة بالغاز، وضبط المتهم واتخذت الإجراءات اللازمة ضده.

قتل شاب أثناء خروجه من المسجد بالسلام

بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة، في يوم الجمعة ثاني أيام رمضان نجحت الأجهزة الأمنية بضبط 4 متهمين بقتل شاب في أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر، حيث قاموا بإصابته بـ8 طعنات في الصدر والبطن والظهر نتيجة خلافات سابقة بينهم، وتم ضبطهم واتخذت الإجراءات القانونية ضدهم.

مقتل شاب بطلق ناري بعد السحور بشبرا الخيمة

وفي منطقة شبرا الخيمة بالقاهرة، في تمام الساعة الثالثة فجر السبت، في ثالث أيام رمضان قتل شاب بطلق ناري بالرأس داخل سيارته ولفظ أنفاسه الأخيرة وسط دمائه واستطاعت الشرطة الوصول إلى المتهم وكشفت ملابسات الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة ضده.

سقوط شاب أرضًا في مينا البصل بالإسكندرية

بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية، ثالث أيام شهر رمضان حدوث مشاجرة بين شاب وآخرين أدت إلى سقوطه في الحال غارقا في دمائه، وبفحص الأجهزة الأمنية تبين وجود خلافات بين المجني عليه والشابين أدت إلى مقتل المجني عليه، واتخذت الإجراءات اللازمة ضده.

وفاة صبي بولاق نتيجة طعنة في نهار رمضان

بمحافظة الجيزة خاصة منطقة بولاق الدكرور، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بقتل «أدهم هاني» صاحب الـ13 عامًا، على يد صديقه بعد وصلة مزاح انتهت بقتله حيث سدد له طعنة في القلب بواسطة سلاح أبيض، واتخذت الإجراءات القانوينة اللازمة ضده.