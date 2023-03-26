«شباب ورياضة» الشرقية تنظم ندوة بعنوان الصوم والأخلاق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

ندوة الصوم والأخلاق

وأشاد محافظ الشرقية بالتعاون والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالشرقية في تنفيذ برنامج الرواق الأزهري والذي يستهدف الطلائع من أعضاء مراكز الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم والرد على التساؤلات التي تدور في أذهانهم وتوجيههم إلى الطريق الصحيح.

برنامج الرواق الأزهري

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى استمرار فعاليات المرحلة الثانية من برنامج الرواق الأزهري والمُقام تحت رعاية وزير الشباب الرياضة ومحافظ الشرقية وفي إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهرالشريف ووزارة الشباب والرياضة وذلك بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق شرق وبمشاركة 50 شابا وفتاة من الطلائع أعضاء مركز الشباب.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، قيام الشيخ محمد عبد الرحمن الوفائي من منطقة الوعظ بالشرقية، بتقديم ندوة دينية بعنوان (الصوم والاخلاق)، أوضح خلالها منزله الصائمين عند الله تعالى وبين كيف للمؤمن أن يضيع ثواب عباداته من صلاة وصيام وصدقة وحج وغير ذلك من العبادات إن لم يتحل بمكارم الأخلاق.

المفاهيم الصحيحة للدين

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من إقامة الرواق الأزهري هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين وبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعي للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع وذلك من خلال القاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة.