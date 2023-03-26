«النقل» لـ«المواطنين»: امنعوا الأطفال من رشق القطارات بالحجارة

طالبت وزارة النقل، المواطنين، بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية الذي يخدم ملايين الركاب، بعد تكرار ظاهرة رشق الاطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي، ما يعرّض الركاب وسائقي القطارات للخطر، كما يتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات يتم إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، ما يشكل عبئا على الميزانية.

وناشدت الوزارة، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، المواطنين، بالمشاركة معها في التوعية بمخاطر الظاهرة الخطيرة، التي تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات والقطارات.

وشددت وزارة النقل، على ضرورة عدم قذف القطار بالحجارة، موضحة أن ظاهرة قذف القطار بالحجارة تؤدي إلى الضرر والمسائلة القانونية، كما أن إلقاء القطارات بالحجارة يعرض حياة قائد القطار والركاب للخطر.

مواعيد تشغيل قطارات مترو الأنفاق

وأشارت وزارة النقل، إلى مواعيد تشغيل قطارات مترو الانفاق خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، موضحة أنّ أول قطار يخرج من جميع المحطات الانتهائية الخامسة وربع صباحا، وآخر قطار بالخط الأول من حلوان والمرج الجديدة 12 وربع صباحا، وآخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب 12 ونصف صباحا.