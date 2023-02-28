«السكك الحديدية» ترد على شكوى بشأن ندرة تذاكر القطارات المكيفة المتجهة لأسيوط

ردت هيئة سكك حديد مصر على شكوى أحد المواطنين على قلة تذاكر القطارات المكيفة بنظام الحجز المسبق، والتي جاء نصها: «يوم 7/1/2023 كنت مسافر إلى أسيوط وذهبت لحجز تذكرة في القطار الروسي المكيف رقم 3006 من محطة رمسيس إلى أسيوط قبلها بساعتين ولم أجد تذاكر ودخلنا القطار ووجدنا العربة مفهاش كرسي واحد محجوز».

مشغولية القطارات المكيفة

وأكدت الهيئة في ردها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المقاعد المخصصة من محطة القاهرة / أسيوط عدد 35 مقعد والمباع عدد 38 حيث أن محطة أسيوط هي محطة وصول الشاكي تم نفاذها بالكامل.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جرى نفاذ المقاعد المخصصة للمحطة التالية وهي محطة سوهاج «المخصص عدد 25 والمباع 29» وعرض البدائل المتاحة الأخرى وهى الحجز «واقف بدون مقعد» لتجنب الشاكي دفع الغرامة داخل القطار، لافته إلى مشغولية القطارات المكيفة تتجاوز نسبة 100% في ذات اليوم حيث أنه يوم ذروه.

الإجراءات الخاصة بالاشتراك العام

وأشارت الهيئة إلى الإجراءات الخاصة بالاشتراك العام، موضحة أنه يقوم طالب الاشتراك باستيفاء البيانات المطبوعة بطلب الاشتراك نموذج 100 نقل ويصرف من مكاتب الاشتراكات وتثبيت صورته الشخصية بالمكان المحدد واعتماد الصورة على نموذج 100 نقل بخاتم شعار الجمهورية، وختم الصورة الشخصية الأخرى بختم الجهة الإدارية من الخلف.