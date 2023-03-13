«محلية دشنا»: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية ولا تهاون مع المخالفين

نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، بمركز دشنا، في قنا، حملة لإزالة عدد من المخالفات بالتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، بنطاق الوحدة المحلية.

وتمكنت الحملة التي قادها حماده صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية، من إزالة التعديات منها تنفيذ إزالة فوريه لتعدى على ارض زراعية، عبارة عن بناء سور بلوك واسمنت في ابو مناع غرب، وسور سملات وأعمدة خرسانية مسدد بالطوب الاحمر، وأخرى قواعد خرسانية مساحة في أبو مناع قبلي.

التعديات على الاراضي الزراعية

وبحسب البيان صحفي، ،أوضح رئيس الوحدة المحلية لأبومناع غرب، أن الحملة استهدفت إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالتها في المهد، والتحفظ على مواد البناء، بنطاق قرى أبومناع قبلي، بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير رئيس المركز.

التعامل بحسم مع المخالفين

وتابع «جيلاني»، أنه سيتم التعامل بكل حسم مع من يحاول التعدي على أراضي الدولة أول الرقعة الزراعية، وأنه لا تهاون فى تطبيق تلك القرارات، وعلي جميع المواطنين بجميع قرى الوحدة المحلية، الالتزام بالتعاون في تطبيقها.