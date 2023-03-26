ضبط 9 قضايا هجرة غير شرعية في حملة لـ«أمن المنافذ»

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 4 قضايا في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 2191 مخالفة مرورية متنوعة، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، و27 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 278 حكما قضائيا متنوعا.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 9 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.