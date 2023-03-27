خلاف «شيرين»، وهو الدور الذي تجسده الفنانة عائشة بن أحمد، وزوجها «رؤوف» الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي في حلقة أمس السبت، وحالة الجدل التي أثيرت بسبب أزمة منتصف العمر التي يعانيها الزوج، دفع كثير من المشاهدين للبحث عن اﻟﻘﻧوات اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ لمسلسل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023.

ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ

ويتناول مسلسل مذكرات زوج الأزمة التي تواجه كثيرا من الأزواج في منتصف العلاقة الزوجية بعد إنجاب الأطفال، حيث يبدأ أحد الأطراف في الشعور بالملل من العلاقة بأكملها.

ومسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وسما إبراهيم، وعمر الشناوي، والعمل مأخوذة عن رواية الكاتب الراحل أحمد بهجت وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، وإخراج تامر نادي.

ﺗردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج حصريا على قناة سي بي سي 2023، وترددها كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

وتملك مجموعة قنوات cbc النقل الحصري لمسلسل مذاكرات زوج بطولة طارق لطفي في رمضان 2023، حيث يذاع المسلسل حصريا على شاشتها خلال النصف الأول من شهر رمضان، إضافة إلى عرضه على منصة Watch IT الإلكترونية، ويعرض على القناة في تمام الساعة 8:45 مساءً.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

وتدور أحداث مسلسل مذكرات زوج في إطار اجتماعي حول المشكلات الزوجية في منتصف العمر، إذ يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من خلافات زوجية، ويكتشف في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد، فيحاول تغيير نمط حياته، ويضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته في التخلص من تلك الأزمة.

وﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج من إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.