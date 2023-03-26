خالد منتصر يشيد بأداء طارق لطفي في مسلسل «مذكرات زوج»: بصمة متميزة

أشاد الدكتور خالد منتصر بأداء الفنان طارق لطفي في مسلسل «مذكرات زوج» المعروض حاليًا ضمن دراما رمضان 2023 على الفضائيات، واصفًا أدائه بـ«أداء سهل وبسيط بدون فذلكة وجذاب».

وقال «منتصر» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «طارق لطفي بصمة فنية متميزة، أداء سهل وبسيط دون فذلكة، والعمل لغاية دلوقتي جذاب».

أحداث مسلسل «يوميات زوج»

ويقتصر عرض مسلسل مذكرات زوج في الـ15 يومًا الأولى من شهر رمضان 2023، إذ إنّه من الأعمال القصيرة هذا العام، والمأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للكاتب الراحل أحمد بهجت، ويناقش أزمة منتصف العمر التي يعاني منها غالبية الأزواج، ويتمّ معالجة القضية في قالب اجتماعي، ويجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من خلافات زوجية.

مواعيد عرض مسلسل «يوميات زوج»

ويعرض المسلسل في تمام الساعة 8:45 مساءً، خلال النصف الأول من شهر رمضان ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة CBC، ويعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وفي اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرًا.

أبطال مسلسل «مذكرات زوج»

ومسلسل مذكرات زوج من بطولة الفنان طارق لطفي والفنان خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نور النبوي، هناء الشوربجي، ونهى عابدين، وسما إبراهيم، وإخراج المخرج تامر نادي.