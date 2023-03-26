رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

خالد منتصر يشيد بأداء طارق لطفي في مسلسل «مذكرات زوج»: بصمة متميزة

كتب:

إلهام زيدان
12:20 م | الأحد 26 مارس 2023
الدكتور خالد منتصر

الدكتور خالد منتصر

أشاد الدكتور خالد منتصر بأداء الفنان طارق لطفي في مسلسل «مذكرات زوج» المعروض حاليًا ضمن دراما رمضان 2023 على الفضائيات، واصفًا أدائه بـ«أداء سهل وبسيط بدون فذلكة وجذاب».

وقال «منتصر» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «طارق لطفي بصمة فنية متميزة، أداء سهل وبسيط دون فذلكة، والعمل لغاية دلوقتي جذاب».

أحداث مسلسل «يوميات زوج»

ويقتصر عرض مسلسل مذكرات زوج في الـ15 يومًا الأولى من شهر رمضان 2023، إذ إنّه من الأعمال القصيرة هذا العام، والمأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للكاتب الراحل أحمد بهجت، ويناقش أزمة منتصف العمر التي يعاني منها غالبية الأزواج، ويتمّ معالجة القضية في قالب اجتماعي، ويجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من خلافات زوجية.

مواعيد عرض مسلسل «يوميات زوج»

ويعرض المسلسل في تمام الساعة 8:45 مساءً، خلال النصف الأول من شهر رمضان ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة CBC، ويعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وفي اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرًا.

أبطال مسلسل «مذكرات زوج»

ومسلسل مذكرات زوج من بطولة الفنان طارق لطفي والفنان خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نور النبوي، هناء الشوربجي، ونهى عابدين، وسما إبراهيم، وإخراج المخرج تامر نادي.

اقرأ المزيد:

خالد منتصر ناعيا أبلة فضيلة: كانت سبب زواجي من سماح أبو بكر

عرض الحلقة 3 من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي بعد قليل

فعاليات «الثقافة» تجوب قرى «حياة كريمة» في رمضان 2023 بمكتبات متنقلة

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 3.. طارق لطفي يتمسك بتغيير شكل حياته الزوجية

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 3.. طارق لطفي يطبق قواعد السعادة

مواعيد ﻋرض مسلسل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023
إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.