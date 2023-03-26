ضبط 18 جوال دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، في شن الحملات التفتيشية المكبرة خلال شهر رمضان لمتابعة حركة الأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة بذات الشأن في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

حملات تموينية بالمنوفية

وأوضح المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين بالمنوفية، أن الحملات الرقابية أسفرت اليوم الأحد عن ضبط 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز البلدية بناحية منوف لإعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح، وتم التحفظ على ما يزيد عن 8 آلاف ونصف عبوات مواد غذائية بشبين الكوم مجهولة المصدر وغير معلن عن الأسعار للبيع بأزيد من السعر الرسمي، فضلاً عن ضبط 5 أطنان ملح طعام بأحد المصانع الغذائية بناحية فيشا الصغرى بالباجور بدون مستندات دالة على مصدرها ومجهولة المصدر، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف أنه تم تحرير 201 محضر تمويني متنوع ما بين 91 محضرا للمخابز لوجود نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات وعدم نظافة، و110 محاضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر المقرر وسلع مجهولة المصدر.

التنسيق بين كافة الجهات في الحملات التموينية

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع خلال شهر رمضان والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.