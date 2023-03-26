محافظ الشرقية يتابع معدلات تنفيذ تأهيل ترعة الصبابة بتكلفة 18 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

الالتزام بالجدول الزمني للأعمال

ووجه محافظ الشرقية، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، باستمرار متابعة الشركة المنفذة للمشروع وإلزامها بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

تأهيل مسافة كبيرة بترعه الصبابة

ومن جانبه أشار المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري في محافظة الشرقية، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تأهيل مسافة 3.750 كيلومتر بترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا من إجمالي طول 4 كيلو وذلك لخدمة زمام 4000 فدان وبتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 87%، وجار مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وأعمال خرسانية عادية بالطبقة السطحية بسمك 15 سم والتبطين يشمل القاع والميول.