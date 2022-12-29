«الري»: تأهيل 27 ألف كيلو متر ترع خلال 2022

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنّ عام 2022 شهد تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2691 كيلومترا على مستوى محافظات الجمهورية كافة، وجار تأهيل ترع بأطوال 3776 كيلومترا، وطرح وترسية أطوال 1823 كيلومترا، والانتهاء من تأهيل مساقٍ بأطوال 79 كيلومتر، وجار العمل فى 236 كيلومتر أخرى، وجار طرح 164 كيلومترا.

برامج محددة لتوفير الموارد المائية

وأوضح وزير الموارد المائية والري، في بيان عنه، أنّ الوزارة وضعت برامج عمل محددة الأولويات خلال العام 2022، في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، والتركيز على قضايا التنمية ودفع العمل لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، لافتة إلى أنّها نفذت العديد من المشروعات بهدف توفير الموارد المائية اللازمة للتنمية، ورفع كفاءة وتطوير منظومة الري، وضمان زيادة إنتاجية وحدة المياه.

ولفت سويلم، إلى أنّ مجهودات وزارة الري نجحت في توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع القطاعات المستخدمة للمياه كمّا ونوعا، والتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، موضحا أنّه جرى صيانة وتطهير 33 ألف كم من الترع على مستوى محافظات الجمهورية خلال العام الحالي.

«حياة كريمة» لتطوير قرى الريف

وأضاف أنّ العام 2022، شهد تأهيل ترع بأطوال 1552 كيلومتر، وجار العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1550 كيلومترا، وجار تنفيذ عمليتين للحماية من أخطار السيول في الجيزة، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة.

وأكد سويلم، أنّ العام 2022 شهد تدبير 24 قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز 132 ألف متر مربع بالعديد من المحافظات، لإقامة مشروعات خدمية في إطار المبادرة، مثل «مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية».

معالجة مياه الصرف الزراعي

وأشار إلى مواصلة العمل في مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي غرب الدلتا لمحطة الحمام، والتي تصل طاقتها إلى 7.50 مليون متر مكعب يوميا، بنسبة تنفيذ تصل إلى 45% من أعمال المشروع المستهدفة، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين 55 لـ65% من المستهدف، فضلا عن إنهاء مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 55%، ونهو مسار المواسير بنسبة 58%.

وقال إنّ العمل جار لتنفيذ أعمال البنية التحتية لنقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى مناطق الاستصلاح، والمخطط زراعتها بسيناء بتكلفة إجمالية 23.500 مليار جنيه.

مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء

وأوضح أنّه جرى تنفيذ استكمالات لمشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء، تشتمل على أعمال التشغيل التجريبي لـ13 مأخذا، وتنفيذ أعمال شبكة الصرف المغطى بمنطقة جنوب القنطرة شرق، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ الاعمال لزمام 900 فدان، وجار تنفيذ الاعمال لـ8 مآخذ بمنطقة رابعة وبئر العبد بتكلفة تصل الى 3.40 مليار جنيه.