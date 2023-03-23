«التعليم» تعلن مواعيد الحضور والانصراف في شهر رمضان للمدارس اليابانية

أعلنت المدارس المصرية اليابانية، علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك»، مواعيد الحضور والانصراف لطلاب المرحلتين رياض الأطفال والابتدائية خلال شهر رمضان الكريم.

مواعيد الحضور والانصراف بالمدارس اليابانية

وأكدت المدارس المصرية اليابانية أن موعد الحضور بالمدارس اليابانية لمرحلة رياض الأطفال الساعة 7 و45 دقيقة وموعد الانصراف الساعة الواحدة و20 دقيقة، أما المرحلة الابتدائية، موعد الحضور الساعة 7 و45 وموعد الانصراف الساعة الواحدة ونصف ظهرا.