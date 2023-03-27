يبدو أن الصراع سيشتغل بين «رؤوف» الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي وزوجته «شيرين» التي تجسدها الفنان عائشة بن أحمد بفضل رغبته في التغيير، وإصرارها على أن حياتها لا تريد تغيير، ولهذا يتطلع جمهور المسلسل إلى معرفة ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣذﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة سي بي سي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣذﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة سي بي سي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، على هذا النحو:

ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ

ويناقش المسلسل الرمضاني مذكرات زواج، أزمة منتصف العمر التي يعاني منها الغالبية العظمى من الأزواج، وينم معالجة القضية في إطار اجتماعي، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من خلافات زوجية.

ويضم مسلسل مذكرات زوج كوكبة من نجوم الفن من بينهم الفنانة عائشة بن احمد وخالد، نور النبوي، هناء الشوربجي، نهى عابدين، سما إبراهيم، المأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت.

ﺗردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج

وعبر تردد 11785 يمكن متابعة قناة سي بي سي 2023 على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة مسلسل مذكرات زوج بتحميل معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي V، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج

ويعرض مسلسل مذكرات زوج خلال النصف الأول من شهر رمضان ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة سي بي سي في تمام الساعة 8:45 مساء، ويعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

تضمنت الحلقات الثلاثة الماضية من مسلسل مذكرات زوج صراع في الأحداث بسبب رغبة «رؤوف» في التغيير على عكس الزوجة «شيرين» التي ترى أن حياتها الزوجية مثالية وأنها لا ينقصها شيئ.

كما تضمنت الحلقات السابقة زواج «إنجي» صديقة «شيرين» من والد الأخيرة والتي يكبرها في السن، ما أثار أزمة بينهما رغم محاولات الأولى إقناعها بأن الأمر حدث صدفة، ولا يوجد طمع في الأمر.