«التموين» تستكمل صرف حصص سلع مارس مع الدفعة السابعة للدعم الاستثنائي

تستكمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال منافذ البقالين، لليوم السادس عشر على التوالي، صرف مقررات شهر مارس 2023، مع الدفعة السابعة من سلع الدعم الاستثنائي والمستحق، للأسر الأولى بالرعاية، بواقع 100 جنيه شهريا حتى يونيو المقبل.

نسبة صرف السلع التموينية

وأكدت الوزارة، أن نسبة صرف السلع التموينية بلغت نحو 70% من إجمالي النسبة المستحقة للمواطنين، فضلا عن استمرار صرف سلع فارق نقاط الخبز.

وتصرف الوزارة السلع التموينية الشهرية لعدد 64 مليون مستفيد على منظومة الدعم التمويني، من خلال 23 مليون بطاقة تموينية، عبر 40 ألف منفذ بقال تمويني.

ويستحق كل فرد على البطاقة سلعا بقيمة 50 جنيها حتى الفرد الرابع على البطاقة، في حين تبلغ حصة الفرد الخامس ومن يليه سلعا بقيمة 25 جنيها شهريا.

الدعم الاستثنائي للأولى بالرعاية

ويبلغ عدد المتسفيدين من الدعم الاستثنائي الشهري نحو 38 مليون مواطن، من المستفيدين على بطاقات التموين، ويستمر صرفه حتى نهاية شهر يونيو المقبل؛ إذ تحصل البطاقة المقيد عليها أسرة واحدة على دعم إضافي بقيمة 100 جنيه، والبطاقة المقيد عليها أسرتين أو ثلاثة على 200 جنيه، أما البطاقة المقيد عليها أكثر من 3 أسر فتحصل على سلع بقيمة 300 جنيه.

وشهدت أسعار السلع التموينية المقررة لشهر مارس، ثباتا واستقرارا في جميع سلع القائمة البالغ عددها 31.