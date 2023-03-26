5 بنوك تقدم عائد الوديعة قصيرة الأجل مقدما في مارس.. تبدأ بـ«أسبوع»

تقدم الودائع المدفوعة مقدماً من البنوك المصرية، الفرصة في استثمار المدخرات، والحصول على العائد مقدماً، في وقتٍ لا توفر الشهادات ذلك، علاوةً على تميز الودائع عن الشهادات باعتبار الأولى ذات أجل قصير، فتبدأ من أسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين وصولاً إلى عام.

منتجات مصرفية قصيرة الأجل

وتنتمي الودائع إلى فئة المنتجات المصرفية قصيرة الأجل، وتناسب أصحاب المدخرات الراغبين في دورة رأس مال سريعة العائد، ممن يهتمون باعتبارات تقلبات سعر الصرف.

أسعار الفائدة في مارس

وفق جداول أسعار الفائدة المعلنة في مارس 2023، تقدم العديد من البنوك، الوديعة المدفوعة مقدماً، وذلك بعد تحديث أسعار الفائدة في البنوك، في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مطلع فبراير الماضي، وتثبيتها سعري الفائدة عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.

الودائع في 5 بنوك

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، الوديعة المدفوعة مقدماً من 5 بنوك عاملة في السوق المحلية، وسعر الفائدة والحد الأدنى المطلوب، وأجل الوديعة.

1- وديعة بنك القاهرة

يصل عائد وديعة بنك القاهرة المدفوعة مقدماً لـ9.25% على المبالغ من 300 ألف جنيه ومضاعفات 100 ألف، ومدة الوديعة عام واحد أو 6 أشهر أو 3 أشهر.

2- وديعة المصرف المتحد

يصل عائد الوديعة المدفوعة مقدماً من المصرف المتحد لـ7.5% بحد أدنى 20 ألف جنيه ومضاعفاتها، وذلك لمدة 3، و6، و9 أشهر وعام واحد.

3- وديعة البنك الأهلي اليوناني

يصل عائد وديعة البنك الأهلي اليوناني المدفوعة مقدماً 4.5% على المبالغ بحد أدنى 50 ألف جنيه، ومضاعفات الـ5 آلاف جنيه، لمدة 6 شهور أو عام.

4- وديعة بنك التعمير والإسكان

يصل عائد وديعة بنك التعمير والإسكان المدفوعة مقدماً 4% بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها لمدة تبدأ من أقل من شهر، وتصل لـ3 سنوات.

5- وديعة البنك التجاري الدولي CIB

يتراوح عائد وديعة البنك التجاري الدولي بين 3.89% و6.86% بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها، وتبدأ من مدة شهر حتى عام واحد.

كانت البنوك العاملة في السوق المحلية، طرحت شهادات مرتفعة العائد تصل 25% الفترة الماضية، فيما بدأ بنكا الأهلي المصري ومصر، إيداع شهادة الـ18% في حسابات العملاء، بعد استحقاقها اعتباراً من الشهر الجاري.