إضافة المواليد لبطاقة التموين.. تعليمات للمديريات بتجميع طلبات المواطنين

وجّهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات لمديريات التموين على مستوى المحافظات، بتجميع طلبات المواطنين المقدمة إلى مكاتب التموين في القرى والمراكز بشأن إضافة المواليد لبطاقة التموين، وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة لفحصها من قبل إدارة نظم المعلومات لفحص المستحقين واستبعاد باقي الطلبات المقدمة.

إضافة المواليد لبطاقة التموين

وحدد القرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إضافة المواليد لبطاقة التموين لعدد محدد من الفئات والاستفادة من زيادة الدعم التمويني، الذي يتم إقراره بعد إدراج أفراد جدد على البطاقة، ما يؤدي إلى زيادة حصة السلع التموينية الشهرية وحصة الخبز اليومي للأسرة.

كيفية تقديم طلب إضافة المواليد

وأوضحت وزارة التموين، خطوات تقديم طلب إضافة المواليد، والتي تتلخص في التوجه إلى المكتب التمويني التابع للأسرة في الحيز السكني فقط، وتقديم الأوراق المطلوبة لإدراج الأبناء على البطاقة حسب الأسرة المتقدمة، وتشمل الأوراق على التالي:

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشؤون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.