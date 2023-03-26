الأدعية المستحبة عند السحور في رمضان.. اللهم نبهني عن نومة الغافلين

الأدعية المستحبة عند السحور في رمضان، أمر يبحث عنه كثير من المسلمين بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، خاصة في توقيت تناول وجبة السحور بعد منتصف الليل، ذلك الوقت الذي يناجي فيه العبد ربه بكل ما يحمله في نفسه ويدعوه بما يتمناه، ويتجلى فيه الله على عباده ليقول هلى من داع استجب له؟ هل من سائل أعطيه؟.

الأدعية المستحبة عند السحور في رمضان

وبالبحث لا يوجد دعاء محدد للسحور، وعلى المسلم الدعاء بما يشاء في هذا الوقت الطيب وله الحرية في أي دعاء يمس قلبه، ومن الأدعية المستحبة عند السحور في رمضان، على سبيل المثال وليس الحصر:

اللهم قَوني بديني وأعني على قَضَاءِ فروضي، اللهم اجعل وإيماني بك يهديني ويقيني بك يقيني ورجائي لك يحفظني وإني أسألك وأرجوك بهذه الساعة يا من يعفوا عن الكثير ويقبل اليسير اقبل مني يا الله اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت الواحد الغفور الرحيم اللهم انك تعلم انه لك أصوم وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم أعني على قضاء فروضي، اللهم اجعل إيماني بك يهديني، ويقيني بك ورجائي فيك يحفظني.

اللهم يسر أمري وأعني على الصيام والقيام وارزقني من أبواب رزقك يا الله، فإنك أنت الكريم العطوف.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عَن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا رب العالمين، واعف عني يا عافيًا عن المجرمين.

أدعية السحور

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاجعل صيامي وقيامي خالصًا لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام

يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اعف عني الكثير إنك أنت الرحمن الرحيم.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك، اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.

يا مساعدي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا وليي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي، أنت الساتر عورتي وآمن روعتي، اغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.