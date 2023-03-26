توزيع كراتين رمضان على 1500 شخص ضمن مبادرة «كتف في كتف» بسوهاج

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج ومكتب مشروعات الأورمان، في توزيع 300 كرتونة مواد غذائية على 1500 مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية بقرى البارود والحريدية وباصونه وناحية عامر وباهوق ونجع خليفة ونجع الحاكم ونجع الحسك مركز المراغه بمحافظة سوهاج، وذلك ضمن مبادرة كتف في كتف، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تقديم الدعم والرعاية ورفع المعاناة

ويأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

التوزيع بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأشار أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة كتف في كتف أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وبمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، حيث ستعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية في المجتمع المصري، وبمشاركة الشباب المتطوع في كل محافظات مصر.

وأضاف «شعبان»، أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.