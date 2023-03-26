غلق منشأتين وتحرير 86 محضرا متنوعا في حملات تموينية بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء، بالتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإزالة الإشغالات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

حملات شرق الإسكندرية

وتنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية، قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، بالاشتراك مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة، تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم، حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية لمراقبة الأسعار وإزالة الإشغالات والتعديات استهدفت محور المحمودية وسموحة، بدءا من أول كوبري 14 مايو حتى كوبري أنطونيادس مرورا بشارع مصطفى النجار وشارع إدمون فريمون وشارع يحيى المشد وشارع الفردوس والسوق التجاري وشارع مسجد حاتم حتى دوران فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشأة وإعدام 12 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 21 محضرا متنوعا، والتحفظ على 284 حالة إشغال متنوع، وتحصيل مبلغ 1500 جنيه مديونيات صرف صحي.

حملات حي المنتزه أول وثان

ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية وإزالة الإشغالات شملت منطقة المحمرة وشارع عبدالله عبد المحسن وشارع مسجد سيدي بشر، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 49 محضرا متنوعا وفرض غرامات فورية تقدر بـ20 ألف جنيه.

وقام حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق وإزالة الإشغالات والتعديات، استهدفت شوارع ملك حفني قبلي والنبوي المهندس والملك وكوبري المندرة.

وأسفرت الحملة عن غلق منشأة وتحرير عدد 16 محضرا متنوعا و13 إنذارا، وإعدام 15 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 147 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ24 ألف جنيه.