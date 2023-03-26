الخط الساخن للتأمينات والمعاشات وطرق الاستعلام عن معاش أبريل 2023

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن من خلال الخط الساخن للتأمينات والمعاشات، الاستفسار عن أي معلومة متعلقة بالمعاشات أو بالفئات المؤمنة عليهم، وذلك سواء للعاملين بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص.

خطوات الاستعلام عن معاش ابريل 2023

ويمكن لأي صاحب معاش الاتصال بالخط الساخن للتأمينات والمعاشات على الرقم «16217»، لمعرفة المستندات المطلوبة للخدمات التأمينية الأساسية، أو الاتصال بأحد ممثلي خدمة العملاء.

كما يمكن من خلال الخط الساخن للمعاشات والتأمينات الاستعلام عن معاش أبريل 2023، أو من خلال اتباع الخطوات التالية على الموقع الإلكترونى لهيئة التأمينات:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات من هنا.

- اختر الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الضغط على «بدء الخدمة» لتسجيل الدخول من خلال الرقم القومي وكلمة المرور للاستعلام عن معاش أبريل 2023.

صرف معاشات أبريل 2023 لـ11 مليون مواطن

ويبدأ أصحاب المعاشات، وعددهم 11 مليون مواطن، في صرف معاشات شهر ابريل 2023 يوم السبت المقبل، الموافق 1 أبريل 2023، من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، أو من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.