أب يرفع دعوى لقيد ابنته بكلية طب الأسنان

أقام كامل عادل حسن السيد، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بإلغاء قرار رفض قبول وقيد ابنته بكليات الطب بالجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، وذلك طبقا لمجموع درجاتها الحاصلة عليه بشهادة الثانوية الأزهرية بعد معادلتها بشهادة إتمام الثانوية العامة، وطبقا لقواعد التنسيق والحد الأدنى المقرر للقبول بكليات الطب البشري بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2022/2023.

الطالبة حاصلة على الثانوية الأزهرية

وقال المدعي في دعواه، إن ابنته حاصلة على شهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي للعام الدراسي 2021/2022 بالدور الأول بمعهد ف/ بلبيس بمجموع درجات 614/650 درجة وتقدمت لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا وقد تبين لها طبقا للشروط الواردة بالموقع الرسمي لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا على بوابة الحكومة المصرية على شبكة الإنترنت عدم جواز التقدم للالتحاق بأي من كليات الطب على مستوى الجمهورية بحسبان أنها من الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية، وذلك بالمخالفة الصارخة لأحكام قانون تنظيم الجامعات بحسب درجات نجاحهم.

الطالبة حاصلة على مجموع يؤهلها لكلية طب الأسنان

وأكملت الدعوى: «وإذ إن الطالبة حصلت على الحد الأدنى المقرر للقبول بكليات القطاع الطبي بالجامعات الحكومية ومنها كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وحيث إن مجموعها الاعتباري (614*410)/650 =387,29 درجة بما يساوي 92,27% والحد الأدنى المقرر للقبول بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس 375 درجة بما يساوي 91% في العام الجامعي 2021/2022 لشعبة العلمي هو 375 درجة وفق المنشور الموجود على موقع بوابة الحكومة المصرية عبر الإنترنت ومن ثم يكون قد توافر في ابنة الطاعن شرط الحصول على الحد الأدنى للالتحاق بكلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس.