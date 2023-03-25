أسماء المصابين في حادث بني سويف.. بينهم 3 أطفال

أسفر حادث بني سويف عن إصابة 11 شخصا بينهم 3 أطفال، والذي وقع صباح اليوم السبت، اثر تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة أمام كوبري عدلي منصور بمدينة بني سويف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجرى التعرف على أسماء المصابين في الحادث.

أسماء المصابين في حادث بني سويف

وتبين أن أسماء المصابين في حادث بني سويف هم: حمادة موسى شحاته، 43 سنة، ومحمد فؤاد عثمان، 60 سنة، حنان محمود محمد 42 سنة، شادية ربيع عبد التواب 5 سنوات، وشقيقها «حمادة» 5 سنوات، محمد مصطفى جابر 27 سنة، وشقيقته «ناهد» 32 سنة، فتحية عبود قرني 35 سنة، أحمد ذكي محمد 3 سنوات، وجميعهم مصابون بسحجات وكدمات، وأحمد سيد أحمد 35 سنة، مصابا بكدمات بالصدر، وهبة مصطفى جابر 35 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر.

بلاغ بوقوع حادث في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث بمدينة بني سويف اثر اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة أمام كوبري عدلي منصور بمدينة بني سويف، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

وانتقلت 5 سيارات تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة..

ونُقل المصابون إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.