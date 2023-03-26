تشكيل لجنة لفحص طريق بحيرة قارون الشمالي بالفيوم لتطويره ورفع كفاءته

أنهت لجنة من محافظة الفيوم برئاسة الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، معاينة طريق بحيرة قارون الشمالي، والذي يبلغ طوله نحو 40 كيلومترا، لوضع رؤية متكاملة لرفع كفاءته، وزيادة معدلات الأمان، وذلك تمهيدًا لفتحه أمام حركة السيارات، والسياح ورواد المحميات الطبيعية التي تقع شمال البحيرة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وذلك بعضوية الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والمحاسب محمود حامد بالإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وائل كامل محمد مدير إدارة المشروعات بمديرية الطرق بالفيوم، وأحد ملاك المخيمات السياحية بمحمية قارون.

رفع كفاءة الطريق

وأعدت اللجنة تقريرًا يتضمن كافة احتياجات ومتطلبات الطريق الشمالي لبحيرة قارون، تمهيدًا لبدء رفع كفاءته، وفتحه أمام الزوار بصورة آمنة، أبرزها تحديد النقاط المغلقة التي تتسبب في إعاقة حركة السير على الطريق، والتي بلغ عددها 4 نقاط مختلفة الأطوال وذلك بسبب تراكم الرمال على الطريق، فضلًا عن وجود تآكل ونحت وحفر في الطريق.

تحويل مسار عدة الطرق

وعقب انتهاء اللجنة من المعاينة، أوصت بتحويل مسار عدد من الطرق، بالإضافة إلى تمهيد بعضها، فضلًا عن وضع اللوحات الإرشادية في عدد من النقاط التي تعد مسارات بديلة في الطريق.

يأتي ذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية والمجتمع المدني من أجل تنفيذ عمليات الصيانة البسيطة التي يحتاجها الطريق نظرًا لما يمثله من أهمية قصوى لتنشيط السياحة بمحافظة الفيوم، خصوصًا أنّه يربط محمية وادي الريان بمركز يوسف الصديق، وصولاً إلى طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي.

رفع كفاءة طريق بحيرة قارون

تجدر الإشارة إلى أنّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد وجه معاون المحافظ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق الواقع شمال بحيرة قارون، والذي يربط مركز يوسف الصديق بطريق القاهرة/ الفيوم، من خلال الطريق الطريق الدائري الاقليمي، مرورًا بمحمية قارون، لحين رفع كفاءته بصورة جسيمة بواسطة هيئة التنمية السياحية المالكة للطريق.