إلغاء تكليف مدير مدرسة الرسوة الأساسية ببورسعيد لعدم حضور الطلاب

قررت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، إلغاء تكليف مدير مدرسة الرسوة الأساسية بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد، لعدم وجود أي طالب بالمدرسة أثناء اليوم الدراسي بالرغم من انتظام حضور معلمي المدرسة، مشيرة إلى أن عدم تواجد الطلاب يعبر عن ضعف قدرة إدارة المدرسة على التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور.

جولة تفقدية لوكيل تعليم بورسعيد

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، مدرسة الرسوة الأساسية بالحي الإماراتي في زيارة مفاجئة، بصحبة محمود بدوي مدير عام التعليم العام ورمضان سأسأ مدير إدارة بحر البقر التعليمية.

زيارات جميع المدارس

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن جميع مدارس بورسعيد مستهدفة بالزيارات والمتابعات بهدف انتظام سير العملية التعليمية، لافتة إلى أنه سيتم محاسبة المهملين أو المقصرين في أداء عملهم.

على جانب آخر، تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام، مدرستي السيدة نفيسة الأساسية المشتركة ومدرسة جبر الشامي الأساسية المشتركة بمنطقة بحر البقر.

وأشادت وكيل وزارة التربية والتعليم بنسبة حضور الطلاب والمعلمين بمدرسة السيدة نفسية الأساسية المشتركة مشيرة إلى أن المدرسة تعتبر نموذجا يحتذى به في جذب الطلاب والتزام المعلمين والإداريين مما يؤدي لانتظام العملية التعليمية.

كما أحالت الدكتورة هالة عبد السلام، مدير مدرسة جبر الشامي الأساسية المشتركة ووكيلها للتحقيق معهما بمعرفة إدارة الشئون القانونية، بسبب ضعف نسبة حضور الطلاب بالمدرسة وعدم قدرة إدارة المدرسة على جذب الطلاب بالتعاون مع أولياء الأمور.