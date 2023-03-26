السياحة توضح شروط تنظيم الشركات لتأشيرات حج الفرادى.. باركود لكل تأشيرة

أعلنت وزارة السياحة والآثار الشروط والإجراءات الخاصة بتنظيم شركات السياحة لحج الفرادى والهيئات، موضحة أنه بالنسبة لتنظيم حج الفرادى التي تعني تنظيم شركات السياحة لبرامج حج لمواطنين مصريين حاصلين على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية للدولة، فإنه على شركات السياحة المنظمة لتلك التأشيرات الالتزام بما يلي:

باركود تعريفي لكل تأشيرة

1- تلتزم شركات السياحة الراغبة في تنفيذ تاشيرات الفرادي بإدراج بيانات المواطنين على البوابة المصرية الموحدة للحج واستخراج باركود تعريفي لكل تاشيرة وإدراجها على المسار الإلكتروني السعودي.

2- تلتزم الشركة السياحية بالإخطار عن برنامج الحج المعد بذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

3- تقوم شركة السياحة بتحميل المستندات الخاصة بتنظيم هذا البرنامج مثل (عقد السكن والطوافة وخدمات النقل) على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة.

4- أن يكون البرنامج المتعاقد عليه متوافقًا مع ضوابط السكن المعتمد من وزارة السياحة وفقا لكل مستوى وبما لا يتعارض مع تعليمات السلطات السعودية المقررة في هذا الشان، شريطة توفير مشرف من مشرفي الشركة المنفذة .

تنظيم حج الهيئات

وأشارت وزارة السياحة خلال الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام إلى أن هناك العديد من الاشتراطات التى يجب على شركات السياحة المنظمة لحج الهيئات أي المنظمة لحج العاملين بالهيئات والمؤسسات التي لديها تأشيرات حج، لعل أهمها:

1- تلتزم الشركة بتنفذ هذه التاشيرات وفقًا للبرنامج المقدم منها إلى الوزارة شريطة أن تكون خدمات الطوافة لذات المستوى.

2- تحميل المستندات الخاصة بتنظيم هذا البرنامج مثل (عقد السكن والطوافة - وخدمات النقل) على موقع خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة.

4- أن يكون البرنامج المتعاقد عليه متوافقًا مع ضوابط السكن المعتمد من الوزارة ووفقًا لكل مستوى وبما لا يتعارض مع تعليمات السلطات السعودية المقررة في هذا الشان شريطة توفير مشرف من مشرفي الشركة المنفذة .