محافظ جنوب سيناء يناقش تجهيزات مضمار الهجن والخطة الاستثمارية

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن مضمار الهجن بشرم الشيخ أصبح جاهزاً لاستضافة المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن المقرر عقده مايو المقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ بمكتبه بشرم الشيخ مع المجموعة الاقتصادية بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة ومديري المديريات والمشروعات بشرم الشيخ.

السباق المصري الإماراتي

قال محافظ جنوب سيناء في تصريح للوطن، إن المهرجان المصري الإماراتي الثاني لسباقات الهجن سوف يحضره شخصيات بارزة ولذا لابد أن يكون المضمار والسباق في أبهى صوره.

استمع المحافظ إلى شرح وافي حول آخر الاستعدادات للسباق المقرر أن ينطلق في شهر مايو بمشاركة دول عربية، مشددا على متابعة التجهيزات الجارية بمنطقة مضمار الهجن وقرية التراث استعدادا لإقامة المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث خلال الفترة القادمة.

ناقش خلال اللقاء وضع خطة لصيانة الزراعات والميادين وأعمال التجميل بمدينة شرم الشيخ للحفاظ على المستوى الذى وصلت إليه المدينة والذي أبهر العالم خلال فعاليات مؤتمر المناخ في نوفمبر من العام الماضي.

موائد إفطار الصائم

استعرض اللواء خالد فوده خلال لقاء المجموعة الاقتصادية بالمحافظة بحضور القيادات التنفيذية ومديري الإدارات المعنيين وممثلي الشركات العاملة في المشروعات الجارية بالمحافظة وذلك ظهر اليوم بمكتبة بمدينة شرم الشيخ، الخطة الاستثمارية للمحافظة 2023/2022م وعدد من الموضوعات الخاصة بشهر رمضان المبارك ومنها الدعم الدائم لموائد إفطار الصائم ومتابعة توزيع كراتين المواد الغذائية على المدن ومن ثم القرى والوديان ووصولها إلى المستحقين بالإضافة لعدد من المبالغ المالية للأشد احتياجا، ومتابعة استمرار معارض وشوادر اهلا رمضان بكافة المدن والتأكد من توافر كافة السلع بأسعار مناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين.