العثور على رضيع داخل كيس أسود ومعلق بموتوسيكل في قنا

عثر بعض الأهالي في مدينة قنا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، على رضيع حديث الولادة داخل كيس أسود مربوط ومعلق في موتوسيكل بجوار محطة السكة الحديد في مدينة قنا.

العثور على رضيع

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على طفل رضيع داخل كيس بلاستيك أسود مغلق في موتوسيكل بجوار المحطة في بندر قنا، وكانت حالته خطيرة بين الحياة والموت.

وتبين بعد الفحص العثور على طفل رضيع عمر يوم واحد داخل كيس بلاستيك أسود معلق في موتوسيكل يصرخ بجوار المحطة.

على الفور تم نقل الرضيع إلى حضانة مستشفى قنا العام للإطمئنان على صحته تحت جهة التحقيق.

وتفحص الأجهزة الأمنية لمباحث قنا، الكاميرات في محيط المنطقة لمعرفة الشخص الذي فعل بوضع رضيع داخل كيس بلاستيك.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.