وفاة رضيع ابتلع قطعة فراولة في بنها

لقي طفل رضعين عمره عامين مصرعه اليوم إثر مضاعفات ابتلاع قطعة فراولة أدت إلى انسداد مجرى الهواء وتوقف عضلة القلب حيث تمكن فريق طبي من استخراج القطعة ولكن بسبب مضاعفات الحالة وتعرض الطفل لتوقف عضلة القلب أثناء الجراحة أكثر من مرة توفاه الله.

وكشف بيان من الدكتور محمد الجزار استشاري جراحات الصدر والقلب بمستشفي بنها الجامعي تفاصيل الواقعة حيث استقبلت مستشفي بنها الجامعي طفلا رضيعا يبلغ من العمر سنتين يعاني من شرقة عنيفة في قطعة فراولة أدت لانسداد مجرى الهواء تماما مما أدي لتوقف عضلة القلب وتم عمل انعاش للطفل وتحويله للمستشفي لاجراء المنظار لاستخراج قطعة الفراولة

على الفور بدأ فريق طبي في محاولة إنقاذ الطفل والذي كان في حالة حرجة جدا علي جهاز التنفس الصناعي وحدث له توقف في عضلة القلب لمرة ثانية وتم بالفعل استخراج قطعة الفراولة وتبين أنها كبيرة الحجم وأنها فعلا أدت لانسداد مجرى التنفس تماما ولذلك لم يتحمل الطفل انقطاع النفس لفترة طويلة وحتى بعد استخراجها بقيت حالته حرجة من طول فترة توقف النفس إلى أن توفاه الله

تعليمات وإجراءات للتعامل مع حالات الشرق والاختراق للأطفال

وحذر الجزار في بيانه من خطورة ابتلاع الأطفال في هذه السن للأجسام الغريبة والطعام مشيرا أن الموضوع خطير جدا مستعرضا عددا من التعليمات والإجراءات الوقائية المهمة في حال تعرض اي طفل لشرقة مفاجئة كالتالي :

- مساعدة الطفل على السعال حتى يتم طرد الطعام أو الجسم الذي تم ابتلاعه

- وضع الطفل على ذراع الأم على أن يكون وجهه للأسفل، مع الحفاظ على رفع نصفه الأعلى بقدر أكبر.

- ضرب الطفل برفق 5 مرات متتالية في منطقة ما بين الكتفين.

- إذا لم يتحسّن الأمر، والطفل لازال لا يستطيع التنفس يتم النزول فورًا إلى أقرب مستشفى.

نصائح وإرشادات لتجنب تعرض الأطفال للاختناق

أضاف الجزار أنه هناك بعض النصائح والإرشادات التي يجب على الأم اتباعها لتجنب تعرض الطفل للشرقة والاختناق من أبرزها:

- تقطيع الطعام إلى أجزاء صغيرة، وإعداده بما يتوافق مع عمر الطفل

- اتباع الوضع الصحيح للرضاعة الطبيعية؛ لتجنب تعرض الطفل للشرقان

- لا تعطي الفشار أو المكسرات أو الحلوى الصلبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات، كما تشرف على الأطفال الأكبر سنًا عندما يتناولون هذه الأطعمة.

- شجّع طفلك على تناول الطعام ببطء ومضغ الطعام جيدًا.

- جعل الطفل يعتاد أن هناك وقت مخصص للطعام ولا يجب اللعب والجري خلاله.

- إبعاد المسامير والعملات المعدنية والأشياء الصغيرة التي يمكن أن يبتلعها صغيرك

- لا تمنح الأطفال أشياء صغيرة قد تسبب الاختناق، مثل بطاريات الأقراص أو العملات المعدنية أو الرخام.

- البحث عن إرشادات العمر عند اختيار ألعاب الأطفال.