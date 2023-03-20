مواعيد صرف التموين في رمضان 2023.. المنافذ تعمل 12 ساعة يوميا

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواعيد صرف التموين في رمضان 2023 والذي سيشهد صرف النسب الأخيرة من مستحقات المواطنين من سلع الدعم المخصصة لهم عن شهر مارس الجاري، فضلا عن صرف مستحقاتهم من سلع الدعم عن شهر أبريل الجاري.

صرف التموين في رمضان 2023

وتفتح منافذ البقالين أبوابها للمواطنين لصرف السلع التموينية عن شهر إبريل 2023 بداية من أول الشهر وحتى نهايته، وفقا للمواعيد المحددة لها من قبل وزارة التموين كالتالي:

** فتح منفذ البقال التمويني من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء لمدة 12 ساعة يوميا.

** لا تحصل منافذ البقالين على إجازة أسبوعية أو عطلة رسمية أو أي إجازة حكومية.

مواعيد صرف العيش في رمضان 2023

فيما تفتح المخابز البلدية أبوابها لاستقبال أصحاب بطاقات التموين لصرف حصة العيش البلدي المستحق لهم على البطاقة وفقا لعدد الأفراد من من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء (قبل موعد الإفطار بساعة)، فضلا عن منح الفرصة للمخابز التي ترغب في العمل فترة مسائية في إخطار مديرية التموين التابع لها المخبز.

منظومة دعم الخبز

وتنتج ما يقرب من 30 ألف مخبز يوميا ما يقرب من 270 مليون رغيف لصرفها لعدد 72 مليون مواطن، مقيدين على البطاقات التموينية.