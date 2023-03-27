غرفة السياحة: مدة برنامج حج الـ5 نجوم تصل إلى أسبوعين

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والعضو السابق بمجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مدة برامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم، تتراوح بين 10 إلى 14 يوما، لافتا إلى أن أولى رحلات الحج لمستوى فئة الـ5 نجوم، تنطلق من يوم 2 ذو الحجة المقبل، على أن تبدأ أولى رحلات عودة حجاج مستوى الـ5 نجوم، يوم 14 ذو الحجة من العام الهجرى 1444.

مدة برنامج الحج المستوى الاقتصادى

أضاف لـ«الوطن»، أن مدة برامج الحج السياحي المستوى الاقتصادي «البري- طيران»، تتراوح من 21 إلى 25 يوما، لافتا إلى أن أولى رحلات حجاج المستوى الأقتصادي طيران إلى المملكة العربية السعودية، ستكون يوم 12 يونيو المقبل.

حصة الحج السياحي 16 ألف تأشيرة

وأشار إلى أن إجمالي حصة تأشيرات الحج السياحي لهذا العام، بلغت 16 ألف تأشيرة، لافتا إلى أنه تم تقسيم تلك التأشيرات إلى مستويين، الأول المستوى الاقتصادي، الذي يضم برامج «الحج الاقتصادي طيران وبري»، حيث تخصيص نحو 12 ألف تأشيرة لهذا المستوى، أما المستوى الثاني فهو مستوى الحج السياحي فئة الـ5 نجوم، فتم تخصيص 4 الآف تأشيرة حج له.

وأوضح أن أسعار برامج الحج الاقتصادية «البريو الطيران»، تبدأ من 130 ألف جنيه، بينما تبدأ أسعار الحج فئة الـ 5 نجوم من 230 ألف جنيه دون تذكرة الطيران.

وتابع: «وزارة السياحة خصصت نحو 75% من تأشيرات الحج السياحي لهذا العام للبرامج الاقتصادية، رغبة منها في إتاحة الفرصة للشرائح متوسطة الدخول في السفر لأداء الحج هذا العام».