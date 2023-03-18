6 أمراض تمنع المصابين بها من أداء فريضة الحج.. بينها ألزهايمر والسمنة

تضع الجهات الثلاثة المنظمة للحج في مصر، وهي وزارات الدخلية والتضامن والسياحة، ضوابط ومحددات لقبول المواطنين للذهاب للأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، وتتغير هذه الضوابط وفقًا للظروف والأحوال.

ضوابط مطلوب توافرها لأداء الحج

ومن أهم الضوابط المطلوب توافرها لأداء فريضة الحج هذا العام، ألا يكون المتقدم للحج سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، إذ تطلب الجهات المنظمة لتأشيرات الحج، الحصول على إقرار بعدم أداء الحج قبل ذلك يوقع عليها الحاج والمرافق له، وإذا ثبت سابقة أدائه للفريضة، لن يقبل طلبه.

ومن بين الضوابط المطلوبة لأداء فريضة الحج، الأمور المتعلقة بالصحة والخلو من الأمراض، فهناك أمراض تمنع أصحابها من أداء فريضة الحج، وتشمل الإصابة بالأمراض التالية:

أمراض تمنع أصحابها من أداء فريضة الحج

1- مرضى تليف الرئة

2- الحالات المتقدمة من ذوى أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدى والأورام.

3- مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي.

4- المصابين بالسمنة المفرطة المرضية.

5- المصابين بالأمراض النفسية وألزهايمر وفقا لتقارير طبية معتمدة.

6- السيدات الحوامل سواء كانوا فى أشهر الحمل الأولى أو بالأشهر الأخيرة.

انطلاق أولى رحلات الحج

وتنطلق أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام في الـ 23 من ذو القعدة عام 1444 هجريا الموافق 12 يونيو 2023 للحج البري، وتنطلق رحلات الحج الاقتصادي طيران 14 يونيو المقبل، وسيكون آخر موعد لسفر حجاج السياحة من مصر إلى الأراضى المقدسة يوم 5 ذى الحجة 23 يونيو 2023، على أن تبدأ أولى رحلات عودة حجاج السياحة من الأراضى المقدسة 14 ذو الحجة الموافق 2 يوليو المقبل.