تفاصيل المشروعات البحثية لصفوف النقل الفصل الدراسي الثاني 2023

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، التفاصيل الخاصة بالمشروعات البحثية لجميع المراحل التعليمية الثلاثة، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2022، من الصف السادس الابتدائي، حتى الثاني الثانوي بالمدارس الرسمية واللغات والخاصة بنوعيها.

شروط المشروعات البحثية لصفوف النقل

وأوضحت المديريات التعليمية، شروط المشروعات البحثية لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي، وحتى الثاني الثانوي التيرم الثاني 2023 كالتالي:

- يجب أن يشمل «الغلاف- الفهرس- المقدمة- الأهداف- الموضوع- تدعيم البحث بالصور- الخاتمة- المراجع»

- ضرورة الالتزام بالأمانة العلمية في توثيق البحث، وعدم الاقتباس.

- ارتباط موضوع البحث بالموضوعات المحددة لكل مرحلة.

- تقدر عدد الصفحات من «عشر ورقات الي خمسة عشر ورقه».

- يتم كتابة البيانات كاملة « الاسم - الفصل - المدرسة».

عناصر التقييم للمشروعات البحثية

كما أوضحت المديريات التعليمية، عناصر التقييم للمشروعات البحثية لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2023 ، مشيرا إلي أن التقييم يبدأ علي مستوي المدرسة ثم الإدارة ثم المديرية :-

المقدمة : 5 درجات.

- الغلاف: 5 درجات

- أهداف البحث: 5 درجات.

- الفهرس: 5 درجات.

- الخاتمة : 5 درجات

- المراجع: 5 درجات.