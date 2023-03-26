وزير التعليم: إتاحة الروابط الإلكترونية بالمناهج من العام المقبل

أكّد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه من منطلق اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي في كل المجالات، فقد اتجهت الوزارة إلى تجربة التحول الرقمي في التعليم، ليصبح الطالب أكثر إِقبالاً على التعلم والابتكار، موضحًا أن الوزارة تعمل على دمج التكنولوجيا في البرنامج التعليمي، من خلال العديد من الوسائل.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التعليم مع خبراء ورؤساء أقسام مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، لمتابعة تطوير المناهج؛ وذلك في إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية.

إتاحة الروابط الالكترونية في المناهج الدراسية

وفى هذا الإطار، وجه وزير التعليم بإتاحة الروابط الإلكترونية في المناهج الدراسية من الصف الرابع الإبتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، بداية من العام الدراسي المقبل، بهدف تعميق وإثراء الفهم لدى الطلاب، وإتاحة المزيد من الشرح والتوضيح من خلال هذه الروابط لمختلف المواد الدراسية، وذلك بالتوازي مع الحفاظ على المفاهيم الأساسية، ودون الإخلال بنواتج التعلم.

متابعة ودراسة التقارير الميدانية بشأن تطوير المناهج

كما وجه وزير التعليم خلال الاجتماع بمتابعة ودراسة التقارير الميدانية بشأن تطوير المناهج الجديدة، والآراء والمقترحات، وذلك من أجل ضمان التطوير المستمر والارتقاء بمنظومة التعليم في مصر.

وقد تمّ خلال الاجتماع، متابعة استكمال الإجراءات التنفيذية لتطوير المناهج للمرحلة الابتدائية، واستعراض ما تم تنفيذه من هذه الإجراءات.