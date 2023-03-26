خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء.. تجنب الغرامة والعقوبات

عند الانتقال من سكن لآخر يحرص ملاك الشقق والمنازل إلى التنازل عن عدادات المرافق وتغيير حق الانتفاع لشخص آخر حتى يخلي مسؤوليته عند مغادرة السكن، ولا يتعرض للغرامة والعقوبات أو تتراكم عليه المديونيات، وهو لا ينتفع من العداد أو يقوم باستخدامه.

وفي هذا الصدد، نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أهم الخطوات التي يجب اتباعها عند تغيير حق الإنتفاع بـ عداد الكهرباء.

خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء

وفيما يلي نعرض أهم الخطوات التي يجب اتباعها عند تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء.

1- تقديم صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد.

2- تقديم صورة من البطاقة الشخصية للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد.

3- تقديم أصل التنازل عن العداد للإطلاع.

4- كما يجب تقديم صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للإطلاع.

3_ إذا لم يتسن حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وبطاقة الوكيل والأصل للإطلاع حيث يمكن تغيير حق الانتفاع بالعداد للمالك الجديد بالتوكيل.

4- من ضمن المستندات التي يجب تقديمها إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.