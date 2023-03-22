8 إجراءات ملزمة لقبول طلب تركيب عداد الكهرباء الكودي بالمباني المخالفة

يتساءل عدد من المواطنين أصحاب العقارات المخالفة والعشوائية عن الإجراءات التي يجب اتباعها عند تقديم طلب تركيب عداد كودي عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.

الإجراءات المطلوبة لقبول الطلب

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء عن الأوراق والمستندات المطلوبة من المواطنين الراغبين في التحويل من نظام الممارسة لتركيب العداد الكودي، إضافة إلى 8 إجراءات ضرورية لمتابعة الطلب، وهي كالتالي:

- يجب أن يكون الاسم المدرج بالطلب رباعيا، ونفس الموجود في البطاقة الشخصية.

- لن يتم قبول طلب تركيب العداد الكودي في حالة اختلاف بيانات الطلب عن البطاقة المرفقة بخلاف العنوان.

- يجب إرفاق صورة أحدث إيصال ممارسة.

- الشركة غير مسؤولة عن عدم تنفيذ المعاينة لتركيب عداد كودي في حالة ثبوت عدم صحة أحد البيانات المدرجة بالطلب، أو إجراء المعاينة لأي سبب من أسباب التعذر.

- يعتبر طلب تركيب العداد الكودي لاغيًا إذا لم يمكن مقدم الطلب الشركة من المعاينة خلال شهرين من تاريخ تقديمه.

- إذا تبين من المعاينة ضرورة تركيب توصيلة أو إجراء تصليح بالوصلة الموجودة تكون المصاريف على مقدم الطلب.

- في حالة طلب تركيب توصيلة أرضية أو فرعية فإن الشركة غير مسؤولة عن التركيب إذا اعترض مقدم الطلب.

- تتولى شركة الكهرباء مراجعة العامود الصاعد بالمنشأة السكنية طبقاً للأحمال التصميمية للمنشأة، على أن تكون مسؤولة عما ينتج من أضرار أو تلفيات للعامود الصاعد بسبب زيادة أحمال للمنشأة مستقبلية.