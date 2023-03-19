كل ماتريد معرفته عن عداد الكهرباء «أبوكارت».. متى يفصل أكثر من مرة وبه رصيد

قال قسم العدادات مسبوقة الشحن بهندسة كهرباء التحرير« بدر»، بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء إن عداد الكهرباء مسبوق الدفع هو عبارة عن عداد رقمي إلكتروني يقيس الطاقة الكهربائية التي تُستهلك على جهد منخفض ويتم توصيله مباشرة بالمنشأة السكنية أو التجارية، لافتا إلى أن العداد ينقسم إلى نوعين.

أنواع العدادات مسبوقة الدفع

- أحادي الوجه: وهو مدفوع مقدماً جهد 220 فولت.

- ثلاثي الأوجه: وهو مدفوع مقدماً جهد 380/3*220 فولت.

نظام العداد هو الدفع مقدماً لاستهلاك الكهرباء

وأشار قسم العدادات مسبوقة الشحن بهندسة كهرباء التحرير«بدر» عبر منشور علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن المبدأ الرئيسي لنظام هذا العداد هو الدفع مقدماً لاستهلاك الكهرباء، عن طريق شحن كارت العداد بالقيمة المالية حسب ميزانية العميل، ويوجد نظام تعريفة لشرائح الكهرباء وهو 6 شرائح للمنشأة السكنية، وخمس شرائح للمنشأة التجارية، وشريحة واحدة فقط للاستخدام الخدمي، لافتًا إلى أن غطاء العداد وجسمه يُصنع من البولي كربونيت، وهي مادة تتحمل الصدمات وظروف التشغيل، ويحتوي العداد على شاشة لعرض الرسائل مثل الرصيد المتبقي والاستهلاك الشهري وغيرها.

تحذيرات عداد الكهرباء المدفوع مقدماً

وحذرقسم العدادات من زيادة حمل عداد الكهرباء عن الحد المسموح به، فإن التيار الكهربائي يُفصل لمرتين وإذا تكرر لمرة ثالثة يُفصل التيار الكهربائي نهائياً، ويجب الذهاب إلى شركة الكهرباء لإعادة تشغيله مرة أخرى وإذا تم فتح العداد للقيام بتغيير الوصلات فإن التيار الكهربائي يُفصل بشكل نهائي، ويجب الذهاب إلى شركة الكهرباء لإعادته مع دفع 50 جنيه غرامة.

تحذير من قرب الرصيد على الانتهاء

وأضافت أن نقل العداد لا يتم إلًا من خلال شركة الكهرباء وعند تركيب العداد أول مرة يتم ربط مسمار به، ويُفصل التيار الكهربائي نهائياً إذا جرى التلاعب به عن طريق الخطأ.

وأوضحت أن التيار الكهربائي يُفصل أكثر من مرة وهي علامة تحذيرية على أن الرصيد أوشك على الانتهاء وهو 10 جنيهات رصيد في عداد جلوبال، ورصيد 14 جنيه في عداد السويدي ولا توجد رسوم إضافية بقيمة 5 جنيه يتم تحصيلها عند شحن كارت الكهرباء بقيمة 100 جنيه عن طريق المنافذ الإلكترونية للدفع أمان، فوري، سداد، وقتي، ممكن.