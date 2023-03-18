حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددًا من الآليات التي يجب اتباعها لشحن كارت العداد مسبق الدفع بجميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات

طرق شحن شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع

تستعرض «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للمواطن 3 طرق مختلفة لشحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع سواء كانت كودية أو ذكية وهي كالتالي

الطريقة الأولى :

** كيفية شحن كارت الكهرباء عن طريق ATM

يمكن للمشترك شحن كارت الكهرباء عن طريق ATM من خلال اتباع الخطوات التالية:.

الخطوة الأولى: تتم من خلال تحميل «تطبيق سهل» الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

الخطوة الثانية: تتم من خلال تسجيل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور، وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

الخطوة الثالثة: تتم من خلال اختيار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

الخطوة الرابعة: تتم من خلال اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

الخطوة الخامسة: تتم من خلال إدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتمّ تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء شحن عداد الكهرباء بالموبايل.

الطريقة الثانية:

** كيفية شحن كارت الكهرباء عن طريق فون كاش:.

يمكن للمشترك شحن عداد الكهرباء عن طريق فودافون كاش بطريقة بسيطة وسريعة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

-اطلب #9#

- اختار دفع الفواتير.

- اختار الكهرباء.

- اختار الشركة التابع لها حسب محل إقامتك.

- إدخال كود السداد الإلكتروني.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- أدخل رقمك السري.

- أكد الدفع.

الطريقة الثالثة :

**كيفية شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع عن طريق فوري.

يمكن للمشترك شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع عن طريق فوري من خلال اتباع الخطوات التالية:.

- أفرغ الكارت بإدخاله في العداد.

- توجه لأقرب منفذ لفوري.

- اختار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابع لها.

- إدخال الكارت في ماكينة فوري وسيتم الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات.

- اختار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى.

- أكد الدفع واستلم الكارت وإيصال بالعملية معتمد من فوري.