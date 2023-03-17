خطوات متابعة طلبات العداد الكودي عبر منصة الكهرباء 2023

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في يوليو 2020 المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء وتركيب عداد الكهرباء الكودي لتلقي طلبات المواطنين؛ للتحول من نظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية.

رابط المنصة المواحدة لخدمات الكهرباء لطلبات العدادات الكودية 2023

وأشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أنّه يمكن للمواطن تقديم طلب التحول من نظام الممارسة الي تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية لعام 2023 وإتمام جميع العمليات الخاصة بشركة الكهرباء من مكانه دون الحاجة للتوجة إلى المصالح الحكومية عبر المنصة المواحدة لخدمات الكهرباء من خلال الرابط التالي «https://eservices.eehc.gov.eg».

المستندات المطلوبة لتقديم طلبات العداد الكودي عبرالمنصة الإلكترونية 2023

واعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طريقة التقديم والأوراق المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية لتركيب العدادات الكودية 2023، وهي كالتالي:

- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها.

- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.

خطوات تسجيل البيانات لطلبات العدادات الكودية عبر المنصة الإلكترونية 2023

- الدخول على الموقع «منصة خدمات المواطنين».

- اختيار خدمة طلب تركيب عداد كودي.

- استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات.

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي.

- سند الحيازة.

- موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار.

- يضاف النشاط التجاري إن وجد.

- البطاقة الضريبية.

- السجل التجاري أو إقرار كتابي من العميل بأنه جار استخراج التراخيص.

- إرسال الطلب.

خطوات متابعة طلبات العداد الكودي 2023

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطوات متابعة الطلب المقدم لتركيب العدادات الكودية عبر «المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء» من خلال إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الوسائل التالية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني نفسه لمتابعة طلب التقديم.

- متابعة البريد الإلكتروني الخاص بك والذى قمت بإدخاله من ضمن البيانات.

- سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة SMS على رقم الهاتف الذي قمت بوضعه في خانة البيانات.