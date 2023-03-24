محافظ قنا يناشد مستخدمي الطرق توخي الحذر بسبب العاصفه الترابية

ناشد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، المواطنين مستخدمي الطرق الصحراوية والإقليمية بالمحافظة ، بضرورة توخي الحذر أثناء السير على الطرق بسب هبوب عاصفة ترابية شديدة علي بعض الطرق ، ومتوسطة على طرق أخرى، تؤثر على مستوى الرؤية.

عاصفة ترابية في قنا

وقال محافظ قنا إن الطرق التي تعرضت للعاصفة الترابية هي قنا - سفاجا ، قنا - سوهاج الصحراوي الشرقي ، قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي ، قنا - سوهاج الصحراوي الغربي ، قفط - القصير ، الطريقين الزراعي الشرقي والغربي، مطالبا المواطنين بتخفيض السرعات وتشغيل الإشارات الضوئية، مؤكدا أنه يتم مراقبة الأحوال الجوية عن كثب وأنه في حال تزايد حدة العاصفة وانعدام الرؤية سيتم غلق الطرق فورا، للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات المادية لحين إنتهاء العاصفة .

رفع درجات الاستعداد القصوى في قنا

يذكر أن محافظ قنا وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة ، مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أى أثار سلبية تنتج عن أي تغير مفاجئ في الأحوال الجوية.