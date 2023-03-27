حالة الطقس اليوم الاثنين 26-3-2023.. شبورة مائية صباحا ونشاط للرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، إذ يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وبشأن حالة الطقس اليوم، توقع خبراء الأرصاد، تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 23 والصغرى 15

العاصمة الإدارية 23 - 14

أكتوبر 22 - 14

بنها 23 - 15

دمنهور 22 - 13

وادي النطرون 23 - 14

كفر الشيخ 22 - 14

المنصورة 21 - 13

الزقازيق 23 - 13

شبين الكوم 23 - 14

طنطا 22 - 13

دمياط 23 - 14

بورسعيد 23 - 14

الإسماعيلية 24 - 14

السويس 23 - 13

- العريش 22 - 13

- رفح 21 - 13

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 20 - 07

- كاترين 17 - 04

- الطور 24 - 17

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 27 - 15

- الإسكندرية 21 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 14

- مطروح 20 - 14

- السلوم 20 - 12

- سيوة 23 - 12

- رأس غارب 24 - 15

- الغردقة 26 - 15

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 27 - 16

- شلاتين 27 - 17

- حلايب 26 - 16

- أبو رماد 26 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 24 - 12

- بني سويف 24 - 12

- المنيا 25 - 11

- أسيوط 26 - 12

- سوهاج 27 - 13

- قنا 26 - 15

- الأقصر 28 - 15

- أسوان 29 - 16

- الوادي الجديد 28 - 12

- أبو سمبل 28 - 14.