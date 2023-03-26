الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الأيام القادمة في رمضان

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا تفصيليا بشأن حالة الطقس الأيام القادمة في رمضان، والتي تشهد انخفاضا في درجات الحرارة حتى الخميس المقبل بقيم تتراوح بين 5 لـ7 درجات.

حالة الطقس الأيام القادمة في رمضان

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة في رمضان، على هذا النحو:

تشهد حالة الطقس الأيام القادمة في رمضان أجواء باردة على الأنحاء كافة ليلا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية القادمة في رمضان

وبشأن الظواهر الجوية المتوقعة بداية من غدا الاثنين وحتى الجمعة المقبل، فيُتوقع نزول شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية من القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام القادمة في رمضان

وعن درجات الحرارة الأيام المقبلة في رمضان 2023 فجاءت كما يلي.

درجات الحرارة الإثنين 27 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجة البحري 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 16.

درجات الحرارة الثلاثاء 28 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

درجات الحرارة الأربعاء 29 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.