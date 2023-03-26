حالة الطقس في شمال سيناء اليوم.. رياح محملة بالأتربة وانخفاض الحرارة

تشهد مدن وقرى شمال سيناء، تقلبات مناخية، إذ شهدت ساعات الصباح الأولى هبوب رياح باردة محملة بالأتربة على جميع المناطق، خاصة المناطق الساحلية والصحراوية، وأنعدمت الرؤية في بعض المناطق الصحراوية على الطرق السريعة.

وانخفضت درجات الحرارة، وارتفعت أمواج البحر مترين على الأقل، ووصلت الأمواج إلى منطقة الكورنيش والشاليهات بمدينة العريش.

حالة الطقس في شمال سيناء

أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان، أن هناك تقلبات مناخية خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وحذر المرصد المناخي السائقين من أصحاب المركبات من السير بسرعة كبيرة على الطرق السريعة والمحاور، موضحا أن هذا قد يتسبب في حوادث.

وأضاف المرصد المناخي أن درجات الحرارة سجلت اليوم بمدينة العريش 19 درجة مئوية.

مجلس مدينة العريش لم يسجل أي مشاكل

وأكد مجلس مدينة العريش، في بيان، أن الرياح والتقلبات المناخية لم تتسبب في حدوث أي مشاكل حتى الآن، وأن الأمور طبيعية، مناشدا المواطنيين ضرورة الإبلاغ عن أي حالة طارئة.