شباب رحلوا في عمر الزهور أثناء عمل الخير من بداية رمضان.. «وجعوا القلوب»

مع بداية رمضان من كل عام يظهر شباب امتلأت قلوبهم بالرحمة وحب الخير، فينتشر الشباب والفتيات في كل محافظات مصر لتوزيع كراتين وشنط رمضان على الأسر الأولى بالرعاية لإدخال السعادة والسرور عليهم، بينما يدخل الآخرين الفرحة على الجيران بتعليق زينة رمضان، إلا أنّ الكثيرين من بين هؤلاء المتطوعين انتهت حياتهم نهاية مأساوية أثناء عمل الخير.

ولفظ عدة شباب وفتيات أنفاسهم الأخيرة بينما أصيب آخرون، أثناء توزيعهم وجبات الإفطار، أو شنط وكراتين رمضان، أو حتى تعليق الزينة، في حوادث متفرقة بعدة محافظات، ليرحلوا تاركين حزنًا كبيرًا ووجع في قلوب أسرهم وجيرانهم ومن يعرفهم ومن لا يعرفهم.

عبد الرحمن خرج ليوزع شنط رمضان فعاد جثة

حالة من الحزن خيّمت على أهالي محافظة الدقهلية، بعد مصرع شابين أثناء قيامهما بتوزيع 2000 شنطة من شنط رمضان، حيث تعرّضا لحادث أليم وهما يستقلان سيارة محملة بالشنط الغذائية، التي كانوا في طريقهم لتوزيعها على الأسرة البسيطة في ثالث أيام رمضان، ليلفظوا أنفاسهم الأخيرة فورًا.

سيارة نقل دهست سيارتهما

ودهست سيارة نقل، السيارة التي كان يستقلها الشابين عبد الرحمن وأحمد، حيث أعطتهما الشرطة التي يعملان فيها محاسبين، 2000 شنطة غذائية لتوزيعهما على الأسر البسيطة، ولكنهما تعرضا لحادث تصادم مع سيارة نقل ثقيل وتوفيا على الفور.

وحيد أسرته ومحب للخير

وتبينّ أنّ عبد الرحمن، كان وحيد أسرته، وعُرف بحب الخير بين أهالي محافظة الدقهلية، حيث أنّه كان حريصًا دائمًا على إسعاد الآخرين، لذلك اشتهر بدماثة الخلق والطيبة، وكان يسميه أهالي منطقته "عبد الرحمن أبو ضحكة جنان".

إصابة 4 أشخاص أثناء توزيع الإفطار بأسوان

وفي محافظة أسوان، تعرض 4 أشخاص بينهم طفلًا لحادث مأساوي، حيث دهستهم سيارة ربع نقل، أثناء قيامهم بتوزيع وجبات الإفطار والعصائر على الصائمين المارة على طريق كيما أثناء أذان المغرب، وجرى نقلهم جميعًا لمستشفى أسوان لإسعافهم بعدما أصيبوا بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

وفاة شابة أثناء تعليق زينة رمضان

وفي مدينة المنصورة أيضًا تبدلت فرحة شهر رمضان المبارك بحزن الفراق، بعدما لفظت فتاة تدعى ملك رضا، 18 سنة، أنفاسها الأخيرة فور سقوطها من الطابق السادس أثناء قيامها بتعليق زينة رمضان لإسعاد أسرتها وإضفاء الأجواء الرمضانية على منزلهم.

مصرع شاب أثناء تعليق زينة رمضان

وفي محافظة الغربية، لفظ شاب ثلاثيني يدعى خميس الحداد، أنفاسه الأخيرة بعدما سقط من طابق مرتفع أثناء قيامه بتعليق زينة رمضان في الشارع الذي يقع فيه منزله بقرية الجعفرية بدائرة مركز السنطة، حيث إختل توازنه وسقط أرضًا جثة هامدة غارقًا في دمائه أمام أعين زوجته وأطفاله.

مصرع شاب أثناء توزيع شنط رمضان

وفي الغربية أيضًا، توفي شاب يدعى هاني محمود الصقار، أثناء قيامه بتوزيع شنط رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في مدينة المحلى، حيث أصيب بأزمة قلبية مفاجئة خلال توزيع الشنط، ليضغط على قلبه ويتألم لدقائق معدودة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.